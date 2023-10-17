Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, bebeği arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı.
Motosiklet sürücüsü, bebeği arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi.
Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- Konut kiralama sistemi sil baştan değişiyor
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama