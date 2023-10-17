Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:43

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı.

Motosiklet sürücüsü, bebeği arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi.

Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.