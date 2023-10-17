Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, bebeği arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:42
Bebeğin hayatını hiçe saydı...Kilometrelerce ilerledi
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı.

Motosiklet sürücüsü, bebeği arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi.

Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.


Bursa bebek motosiklet

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