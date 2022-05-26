Bebeğinin mamasına zehir katıp öldürmeye çalışmakla suçlanan baba yargılanıyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 18:42

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Serhat O. ile eşi Türkan O, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile tarafların avukatları katıldı.

Sanığın önceki celsede, kızı E.E.O'nun mamasına ilaç koyduğunu itiraf ettiği emniyetteki ifadesini yalanlaması nedeniyle, ifadeyi alan 4 polis memuru tanık olarak dinlenildi.

Polis memurları, sanığın, "Ben belli bir yaştan sonra çocuk istemiyordum. O gece de alkollüydüm. Saat 23.00 sularında eve geldim. Çöp kutusunun yanında bulunan karınca ilacından bir kaşık bebeğin mamasına koydum. Daha sonra yatıp uyudum" yönündeki ifadesini doğruladı.

Sanık Serhat O, olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, iki kez iple intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdü.

Türkan O. ise bebeğinin ateşi çıktığında ensesinde şişlik oluştuğunu, doktorun beyine giden bir damardan kaynaklandığını söylediğini ve "Bunun karınca ilacıyla ilgilisi bulunabilir" dediğini aktardı.

Mahkeme heyeti, bebeğin ensesindeki şişlikle ilgili rapor alınmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.