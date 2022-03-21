'Beni öldürüyorlar' demişti, gerçek başka çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gece saatlerinde balkonun demir korkuluklarına çıkarak "İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler" diyen 36 yaşındaki M.Y'nin çığlıklarını duyan mahalleli seferber oldu. Ekiplerce balkondan alınan kadının psikolojik tedavi gördüğü ve evde yalnız olduğu belirlendi.
Olay, dün gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp, yardım çığlıkları attı.
'Evde birileri var' diyerek bağıran M.Y.'yi kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Bazı vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. M.Y. balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. M.Y. çığlık attıkça mahalledeki panik de arttı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti. Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.
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