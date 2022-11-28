Beyoğlu'nda faciadan dönüldü: Yokuş aşağı kayan kamyonetin altında kalmaktan kılpayı kurtuldu!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:15

Hacı Ahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta önceki gün saat 14.00 sıralarında yokuş aşağı park edilen kamyonet eşya yüklenirken iddiaya göre bir anda hareket ederek kaymaya başladı. Kamyonetin kasasındaki kişi son anda atlayarak kurtuldu.

Yokuş aşağı kayan kamyonet, bir evin bahçesindeki doğal gaz borusuna çarparak devrildi. Kamyonetten atlayan kişi ise altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"İKİ AY İÇERİSİNDE BU İKİNCİ VAKA"

Kazanın yaşandığı sokakta market işleten Davut Akalay, eşya yüklenen aracın birden hareket etmeye başladığını belirterek, "Araç yukarıdan aşağı geldi. Birkaç kişi de dükkanın önüne gelerek kendilerini zor kurtardılar. İki ay içerisinde bu ikinci vaka, diğerinde bir ölüm vardı. Ama herhangi bir önlem alınmıyor, yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.