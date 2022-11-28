Beyoğlu'nda faciadan dönüldü: Yokuş aşağı kayan kamyonetin altında kalmaktan kılpayı kurtuldu!
İstanbul Beyoğlu'nda eşya yüklenen park halindeki kamyonet bir anda yokuş aşağı kayarak bir evin doğalgaz borusuna çarparak devrildi. Aşağı kayan kamyonetin kasasındaki bir kişinin son anda atlayarak kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Hacı Ahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta önceki gün saat 14.00 sıralarında yokuş aşağı park edilen kamyonet eşya yüklenirken iddiaya göre bir anda hareket ederek kaymaya başladı. Kamyonetin kasasındaki kişi son anda atlayarak kurtuldu.
Yokuş aşağı kayan kamyonet, bir evin bahçesindeki doğal gaz borusuna çarparak devrildi. Kamyonetten atlayan kişi ise altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"İKİ AY İÇERİSİNDE BU İKİNCİ VAKA"
Kazanın yaşandığı sokakta market işleten Davut Akalay, eşya yüklenen aracın birden hareket etmeye başladığını belirterek, "Araç yukarıdan aşağı geldi. Birkaç kişi de dükkanın önüne gelerek kendilerini zor kurtardılar. İki ay içerisinde bu ikinci vaka, diğerinde bir ölüm vardı. Ama herhangi bir önlem alınmıyor, yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Mafya tetikçisinin röportajı yayımlandı
- İşte anayasa değişikliği önerisi