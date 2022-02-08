Bilim Kurulu üyesinden 'İzmir' açıklaması: Düşüş göreceğiz

08 Şubat 2022 Salı, 16:40

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir’de 100 bin kişiden görülen koronavirüs vaka sayısı, son 1 haftada 729,81’den 961,57’ye yükseldi. Kentteki artışı değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, "Hastaneye yatan hasta grubunda da artış söz konusu. Buna karşın yoğun bakımlarda bir artış yok. Kendi hastanemizden örnek verirsem, yeni bir yoğun bakım servisi açma gereği duymadık ancak ek normal servis açtık çünkü ayakta hasta grubunda artış sürüyor. Bu bir süre devam edecektir çünkü bunu İstanbul da yaşadı. İstanbul’da yükselme trendi, 2 hafta devam etti. Yükselme trendine baktığımızda, İzmir’de de 2’nci hafta içindeyiz. Bu hafta sonundan itibaren İzmir’deki durumu göreceğiz; durağanlaşacak mı yoksa keskin bir düşüşe mi geçilecek, göreceğiz. Tahminim o ki Türkiye genelinde şubatın sonunda keskin bir düşüş göreceğiz." dedi.

‘Omicron’ varyantının girdiği her ülkede 6 ile 8 hafta içinde pik seviyesine ulaştığını belirten Şener, “Türkiye’de de benzer bir durumla karşılaşacağımızı düşünüyorum. ‘Delta’ ve ‘Delta Plus’ta olduğu gibi 3 veya 3,5 ay süren bir pik süreci yaşamayacağız. ‘Omicron’ bulaşının hızlı olması, insanların kolay enfekte olması olgu sayılarında hızlı yükseliş ve düşüşe yol açacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘AŞI YAPTIRMAMAK BİR NEVİ RUS RULETİ OYNAMAKTIR’

Son dönemdeki gözlemlerinden de bahseden Prof. Dr. Şener, şu ifadeleri kullandı:

Dikkatimizi çeken bir durum var. Halen aşısızları görüyoruz. Kanser, şeker, organ nakli veya kalp hastaları gibi yandaş hastalığa sahip gruptaki kişiler, sanki ilk defa aşıyı duymuş gibi davranıyor. Bu hem tedirgin ediyor hem de üzüyor çünkü bu hasta grubunda Covid-19 ağır seyrediyor. Bu hasta grubu, hastaneye yatıyor. Bu hasta grubunun ölüm riski var. Doğal olarak ölüyorlar da. Her gün tabelaya yansıyan ve ölen kişiler, yandaş hastalığa sahip olan ve ayrıca aşısızlar. Dolayısıyla aşının hastaneye ve yoğun bakıma yatışı önlediği ve ölümü engellediği ortada. Artık isteyenler için yerli ve milli aşı var. Evlere gidilerek aşı yapılıyor. Hala bir sürü yandaş hastalığa sahip olanlar aşısını yaptırmıyorsa ne yapılabilir, bilemiyorum.

?Aşı ile ilgili Fransa’da yapılan çalışmadan da söz eden Prof. Dr. Şener, “Bu çalışmaya göre aşı, 3,5 ile 7 kat oranında hastaneye yatışı azaltıyor. ‘Omicron'un alt varyantlarıyla da ilgili aşılı kişilerde hastaneye yatışlarda bir azalma söz konusu. 3’üncü doz aşıların mutlaka olunması gerekiyor. O nedenle halihazırda aşılarda bir güncelleme söz konusu değilken, aşılardan tamamen kaçabilen bir varyant söz konusu değilken, 3’üncü dozu olmamak ya da hiç aşı yaptırmamak bir nevi Rus ruleti oynamaktır” diye konuştu.