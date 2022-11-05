Bingöl'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yakalanan Afgan uyruklu kaçak göçmenlerin ifadelerinin ardından organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Solhan ilçesinde biri bıçakla yaralanmış yabancı uyruklu 2 kişiyi gören akaryakıt istasyonu çalışanı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Afgan uyruklu oldukları belirlenen kişilerin göçmen kaçakçılığı mağduru olabileceğini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Solhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yabancı uyruklu 2 kişinin ifadeleri alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalarda Afgan uyruklu kişilerin araçla Muş istikametinden getirilerek Solhan ilçesine bırakıldığı tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Yapılan incelemede, kaçak göçmenleri ilçeye bıraktıkları belirlenen ve yakalanarak gözaltına alınan E.A. ve Ö.Ç., sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yaralı olan Afgan uyruklu kişinin Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
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