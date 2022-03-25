Bir ilçede eğitime kar engeli

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

AA
25 Mart 2022 Cuma, 08:30
Bir ilçede eğitime kar engeli
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.



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