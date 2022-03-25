Bir ilçede eğitime kar engeli
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.
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