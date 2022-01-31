Bolu'da caminin sundurması çöktü: 5 kişi yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde Çarşı Cami girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ikindi namazı çıkışı çöktü.
Sundurmanın altında kalan 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Göynük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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