Boşanmak üzereydi: 4 çocuk annesine kanlı pusu
Adıyaman'da 4 çocuk annesi Remziye Y., boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. İşe gitmek için evden ayrılan kadına yurttaşlar ilk müdahaleyi yaptı.
Olay, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1975. Sokak'ta meydana geldi. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Remziye Y. (46) sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Zeynal Y. ile karşılaştı. Zeynal Y., araçtan elinde pompalı tüfek ile inerek Zeliha Y.’ye ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden aracıyla kaçtı.
Çevredeki yurttaşlar silah sesiyle birlikte olay yerine gelerek 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Vatandaşlar başından ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri Adıyaman’ın giriş ve çıkışlarında şüpheliyi yakalamak için uygulama yaptı. Şüpheli şahıs daha sonra polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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