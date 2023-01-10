Burdur'da benzinle evi basıp ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit etti

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:38

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:38

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akören köyünde meydana gelen olayda, Ç.O. yanına aldığı 5 litrelik 2 bidon benzin ve kurusıkı tabancayla, eşinin kaldığı kayınpederinin evini bastı.

Eve zorla giren Ç.O., hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi H.O., 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kayınpederi H.K. ve kayınvalidesi F.K.'yi bir odaya kapattı.

Ç.O. yanındaki kurusıkı tabancayla rasgele ateş açıp, eşini ölümle tehdit etti. Ç.O., bu sırada KADES uygulamasını kullanmak isteyen eşinin elinden cep telefonunu da aldı.

Ç.O.'nun bir anlık dalgınlığından faydalanan kayınvalide F.K., evden çıkıp muhtara giderek durumu anlattı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Ç.O.'yu gözaltına aldı. Ç.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.