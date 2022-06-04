Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
Bursa'da F.G. (19) ve Ş.G. (19) kardeşler, tartıştıkları amcaları M.G. (50) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli M.G. aranıyor.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, kardeşler Ş.G. ve F.G., aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.’nin bağ evine gitti. Ş.G., F.G. ve amcaları M.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenleri F.G. ve Ş.G.’yi tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı.
F.G. ve Ş.G. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
F.G. ve Ş.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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