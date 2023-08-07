Büyükçekmece'de acı olay... Denize giren 58 yaşındaki kişi boğuldu: 'Cankurtaran dubayı açıyor, bu nasıl güvenlik?'

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:55

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:06

Büyükçekmece Kumburgaz Sahili’nde, dün akşam saatlerinde Özgür Sönmez (58) yüzmek için denize girdi. Sönmez, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çırpındığını gören arkadaşları ve çevredeki yurttaşlar Sönmez'i kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkarılan Sönmez'e ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KURTARILAMADI

Özgür Sönmez, uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ağabeyi Özgür Sönmez ile plaja serinlemeye gelen Hasan Sönmez, "Plajdaki arkadaşlardan davacıyım, kardeşim Özgür Sönmez boğuldu. Boğulduktan sonra çıkarıyorlar. Cankurtaran dubayı açıyor, bu nasıl sistem? Bu nasıl güvenlik? Bunu anlayamıyorum. Herkese dava açacağım. Kendisi 58 yaşındaydı, sürekli yüzdüğümüz yerdi. Dubaların aşamadığı yerde yüzüyorduk. Dalga parça parça geliyor, alıp götürüyor. Ben bayağı açıldım ama göremedim onu. Plajdan dışarı çıkınca yere yatırdıklarını gördüm, bir baktım benim kardeşim. Ben görseydim onu alırdım" dedi.