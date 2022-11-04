Çalındı sanılmıştı: Gerçek sonradan ortaya çıktı
Bursa’da, Ramazan Altun’un (62) jandarmaya çalıntı ihbarında bulunduğu otomobilinin, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü ortaya çıktı. Bulana 1000 lira ödülün vadedildiği otomobil, 5 gün sonra çoban tarafından bulundu.
Orhaneli ilçesi Erenler köyünde, 30 Ekim Pazar günü; markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı 16 ARM 05 plakalı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu.
İLAN BİLE HAZIRLADI
Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı. Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu.
'EL FRENİ' AYIRNTISI
Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti. Altun’un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı.
Çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.
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