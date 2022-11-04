Çalındı sanılmıştı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

04 Kasım 2022 Cuma, 17:56

Orhaneli ilçesi Erenler köyünde, 30 Ekim Pazar günü; markete alışveriş için giren Ramazan Altun, çıkışta el frenini çekmeyi unutup, bıraktığı 16 ARM 05 plakalı otomobilini göremeyince çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulundu.

İLAN BİLE HAZIRLADI

Altun, aracını bulana 1000 lira vereceğini belirttiği ilan da hazırlattı. Sahibi ve jandarma ekipleri tarafından aranan otomobil, olaydan 5 gün sonra 1 kilometre ilerideki dere yatağında, çoban tarafından bulundu.

'EL FRENİ' AYIRNTISI

Çobanın bildirmesiyle bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilin çalıntı ihbarı yapılan araç olduğunu tespit etti. Altun’un eğimli alanda park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unuttuğu için hareketlenerek dere yatağına düştüğü saptandı.

Çekici ile düştüğü yerden çıkarılan otomobil, sahibine teslim edildi.