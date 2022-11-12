Cami inşaatı minaresinde intihar girişimi
Antalya’da yapımı devam eden inşaat halindeki cami minaresine çıkan adam, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 30 metrelik minarenin tepesinden cep telefonunun atan adam tehlikeli hareketleriyle ekiplere ecel teri döktürdü.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan Erkan Can (46), intihar girişiminde bulundu.
Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Yoldan geçen araçlar olayı merak edip izlemek isterken zaman zaman trafiğin tıkandı.
Cami alanının etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Minarenin ucunda tehlikeli hareketler yapan adamı olay yerine gelen Aksu Emniyet Müdürü ve yetkililer ikna ederek aşağı indirdi.
Erkan Can, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Erzincan'da korkutan deprem
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!