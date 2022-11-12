Cami inşaatı minaresinde intihar girişimi

Antalya’da yapımı devam eden inşaat halindeki cami minaresine çıkan adam, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 30 metrelik minarenin tepesinden cep telefonunun atan adam tehlikeli hareketleriyle ekiplere ecel teri döktürdü.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:50
Cami inşaatı minaresinde intihar girişimi
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Antalya’nın Aksu ilçesinde yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan Erkan Can (46), intihar girişiminde bulundu.

Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yoldan geçen araçlar olayı merak edip izlemek isterken zaman zaman trafiğin tıkandı.

Cami alanının etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Minarenin ucunda tehlikeli hareketler yapan adamı olay yerine gelen Aksu Emniyet Müdürü ve yetkililer ikna ederek aşağı indirdi.

Erkan Can, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

 


Antalya Cami intihar

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