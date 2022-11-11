Canan Kaftancıoğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis istenen duruşmanın 14 Aralık'a ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görüldü. İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsinin istendiği dava 14 Aralık'a ertelendi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruşma sonrası, kendisi gibi siyasi yasak getirilmek istenen Ekrem İmamoğlu’na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada avukatların reddi hakim, kalan tanıkların dinlenmesi talebi reddedilerek savcı verilen uzman raporunu incelemeden flash bellekte! hazır tuttuğu mütalaayı sunuyor"
İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada avukatların reddi hakim, kalan tanıkların dinlenmesi talebi reddedilerek savcı verilen uzman raporunu incelemeden flash bellekte! hazır tuttuğu mütalaayı sunuyor— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 11, 2022
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