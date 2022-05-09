Çaydan geçmeye çalışırken mahsur kaldı
Mollabey Çayı’ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.
İTFAİYE GÖREVLİLERİ UYARDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı.
İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
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