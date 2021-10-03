Cemal Enginyurt'tan sert tepki: Sarayımızda 3, 5, 6 maaş alan çok değerli bürokratlarımız var!

03 Ekim 2021 Pazar, 14:44

FOX TV'de ‘Çalar Saat' programında İlker Karagöz'ün konuğu olan Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve Saray'daki çift maaşlı bürokratlara tepki gösterdi.

"SARAYIMIZIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

"Saray'dan millete para kalmıyor" diyen DP'li Enginyurt, Saray'ın harcama maliyetlerinin yüksek olduğunu değinerek, "Yıllık yakıt giderleri, harcama giderleri çok yüksek. Hele Sarayımızda 3, 5, 6 maaş alan çok değerli bürokratlarımız var! Tabi zor geçiniyorlar! Adam Saray'da danışman, Saray'da görev yapıyor 85 bin lira maaş alıyor. 85 bin lirayla nasıl geçinebilir adam yani! Saray'da yenileni, içileni görüyor, aynı şekilde yeme-içme ihtiyacı hissediyor" dedi.

Enginyurt şöyle devam etti:

"Tutsun da asgari ücretli gibi ‘Evimin kirasını veremedim' diye ağlasın mı? Asgari ücretli gibi elektrik faturasını ödemesin mi bu adam! Yazık günah değil mi, doğal gaz alamamazlık mı yaşasın! Doğal gazı mı kapansın bu arkadaşlarımızın! Çünkü evleri o kadar büyük ki maşallah her birinin evi en az 10 milyon lira. Dolayısıyla böyle bir evde yaşarken tutup da asgari ücretli gibi, işsiz gibi, yurt bulamadığı için banklarda yatan gibi yaşayamaz bu arkadaşlarımız! Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunlara yedirmekten, bunlara vermekten millete devlet kaynaklarını kullanamıyor"

"MİLLETVEKİLİNE HİÇBİR DEĞER KATMAYAN..."

2018 yılında Başkanlık Sistemi'ne destek verdiğini dile getiren Enginyurt, "Başkanlık Sistemi'ne 2018 yılında destek verdim Cumhur İttifakı kapsamında. Ama 3.5 yıl içerisinde gördüm ki, Başkanlık Sistemi, milletvekiline hiçbir değer katmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok sayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir işlevin yerine getirilemediği bir sürece götürdü" dedi.