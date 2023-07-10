Ceza yiyen minibüs şoföründen pişkin savunma: 'Mor ışıkta geçtim'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:58

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:59

İstanbul Kadıköy’de minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan 4 şoföre toplamda 8 bin 130 lira ceza yazdı.

Denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı.

"MOR IŞIKTA GEÇTİM"

Denetimler esnasında polis memurunun bindiği minibüs, şoförün ışık ihlali sonrası denetim noktasında durduruldu.

İki kez ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yazılacağı belirtilen minibüs şoförü, ışık ihlali yapmadığını iddia ederek "Mor ışıkta geçtim" dedi.