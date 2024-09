CHP, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:48

Güncelleme: 26.09.2024 - 15:48

Açıklamayı yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bilimselliğe ve laikliğe aykırı müfredat değişikliğine, artan yoksullukla beraber eğitime erişimde eşitsizliğin derinleştiğinin altını çizerek, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek dağıtılması gerektiğine işaret etti. Kamacı, okullarda başta temizlik personeli olmak üzere, güvenlik ve yardımcı personel eksikliğine dikkat çekerek, öğrencilerin temiz bir okulda eğitim görmesinden esirgenerek kamu tasarrufu yapılamayacağını belirtti.

ÖZEL OKULLARDA KEYFİ ÜCRETLENDİRMELER

Eğitim tüm çocuklar ve gençler için kamusal bir hak olmaktan çıkarılmış ve eğitimde eşitsizlik her geçen gün derinleşmiştir. AKP İktidarı eğitim giderlerini devletin üzerinde bir yük olarak görmüş ve eğitimde özelleştirmeyi teşvik ederek rekabetçi bir eğitim sisteminin yerleşmesine zemin hazırlamıştır.

Özel okullar velilerden talep ettikleri ücret kalemlerini her geçen yıl artırmış ve bugün yüksek miktarlarla ve hukuksuz bir şekilde eğitim ücreti dışında kitap ücreti, yemek ücreti, kıyafet ücreti, muhtelif giderler ücreti gibi ücretler talep etmeye başlamıştır. Bazı özel okullarda 75 Bin TL’ye kadar kitap ücreti talep edildiği görülmektedir.

Özel okullardaki bu keyfi ücretlendirme uygulamalarına müdahale etmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı sadece geçiştirme açıklamalarla halkın mağduriyetine zemin hazırlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı denetim ve yaptırım yetkisini bilinçli bir şekilde kullanmıyor. Eğitimin serbest piyasa koşullarının insafına terkedilmesine, velilerin “yolunacak kaz” olarak görülmesine asla razı olmayacağız.

“OKULDA TEMİZLİKTEN TASARRUF EDİLEMEZ”

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda kadrolu temizlik personeli eksikliğinin uzun süredir ciddi ve yakıcı bir sorun olduğuna işaret eden Kamacı, “Bu eğitim öğretim yılı başında da okulların hijyen sorunu henüz çözülebilmiş değildir. Birçok okul yönetimi temizlik giderlerini de velilerin sırtına yükleyerek okulunun hijyen sorununu gidermeye çalışmaktadır. Tüm okullara yeteri kadar temizlik personeli, güvenlik personeli, yardımcı personel hemen görevlendirilmelidir. Temizlik, eğitimin niteliği açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ve bu alan tasarruf yapılacak bir yer olmamalıdır.

BİLİMSEL EĞİTİMDEN UZAKLAŞILMASI

İktidarın eğitimi kendi ideolojisis doğrulutsunda bir nesil yetiştirme süreci olarak gördüğünün savunuldu açıklamada, “ÇEDES ve benzeri projeler ve protokoller üzerinden eğitim sistemi içine yerleştirilen çeşitli vakıf, dernek, tarikat vb. faaliyetleri eğitimi gerek amacından uzaklaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün önemsediği akıl ve bilim eğitimin özünü oluşturmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni müfredat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler yönünde değildir. Eğitim müfredatı, çocuğun üstün yararını gözeten, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavratmayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmak zorundadır. Buradan sesleniyoruz Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamalarını yakından takip edeceğiz ve eğitimde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa CHP Antalya İl Örgütü olarak müdahale edeceğiz.

HER ÖĞRENCİYE OKULDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ SAĞLIKLI YEMEK

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıralarda olduğunun hatırlatıldığı açıklamada “Son dönemde çok hızlı artan yoksullaşma Türkiye’de önce en hassas durumdaki çocukları vurmuştur. Türkiye’de bugün her dört çocuktan biri yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır.Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukların sadece büyüme ve gelişiminde değil, okul başarısı üzerinde de son derece etkili olduğu bilinmektedir. Her öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını artık bütün toplum dillendirmektedir. Her öğrenciye okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek yoksulluğun yaygınlaştığı ülkemizde artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu iktidar yapmaz ise CHP İktidarında bu sorun ivedilikle çözülecektir” denildi.

LİYAKATSIZ MİLLİ EĞİTİM KADROLARI

Sürekli değişen liyakatsiz Milli Eğitim Kadroları, sürekli değiştirilen eğitim sistemi, deneme yanılma yöntemiyle çözülmeye çalışılan sorunlar eğitimde bir kaos yarattığının öne sürüldüğü açıklamada “Atanamayan öğretmenler hala bir sorun olarak devam etmektedir. Mülakatın %50 sinin ve KPSS’nin %50 sinin etkili olduğu bir model iktidar yandaşlarına mülakat yolu ile torpil imkanı sağlayarak yeni mağduriyetler yaratmaktadır” denildi.

Kamacı, 20 bin öğretmenlerle ilgili, ekranlardaki isimlerin 20 dakikada silinmesi konusunda Danıştay’a başvurduklarını belirterek, kazanan isimlerin listesinin tekrar çıkartılması için çalıştığını açıkladı.