CHP Avusturya Sosyal Demokrat Birlikler Federasyonu kuruldu
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Avusturya Sosyal Demokrat Birlikler Federasyonu'nun ilk kongresinde, “Avrupa’da örgütlülüğümüzü daha ileriye taşıyacağımız ülkelerde bir yeni denemenin adımlarını bu kongre ile atmış olduk” dedi.
CHP'nin yurt dışındaki birliklerinden Avusturya’da, CHP Avusturya Sosyal Demokrat Birlikler Federasyonu kuruldu.
Federasyonun ilk kongresi Viyana'da yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, kongrede şunları söyledi:
"YENİ DENEMENİN ADIMLARINI BUGÜNKÜ KONGRE İLE ATMIŞ OLDUK"
- CHP Türkiye’de iktidar mücadelesini büyük bir sorumlulukla üstlenmiş durumdu. CHP’nin sorumluluğu sadece Türkiye’de yaşayanlara karşı değil. Aynı zamanda Türkiye kökenli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm yurttaşlarımıza bu çerçevede yurtdışındaki örgütlenmelerini daha sağlıklı, daha işlevsel, daha güçlü hale getirme çalışmaları yürütmeyi önüne koymuş ve bu çalışmaları üç yıldır sürdürüyor. CHP’nin yurtdışındaki birlikleri seçim tecrübesine sahip önemli seçim başarıları elde ettiler.
- O seçim başarılarını elde eden birliklerimizden biri de Viyana-Avusturya birliğimiz. Son seçimlerde oy oranımızın oldukça yükseldiği bir ülke oldu Avusturya. Birliklerimizle ilgili yeni düzenlemeler ve yeni örgütlenme modelleri aynı zamanda hukuki düzenlemeler de gerektiriyor. Bu hukuki düzenlemeler içinde yaklaşık 3 yıldır tüzük hazırlıkları, görüşmeleri yapılıyor ve bugüne gelmiş olduk. Avrupa’da örgütlülüğümüzü daha ileriye taşıyacağımız ülkelerde bir yeni denemenin adımlarını bugünkü kongre ile atmış olduk.
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