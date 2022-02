CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 'can kayıpları artıyor' dedi önerge verdi, AKP-MHP oylarıyla reddedildi

15 Şubat 2022 Salı, 19:12

CHP Grubu antijen testlerinin uygulanması, önerilen uygulamanın kapsamı, süresi ve maliyeti gibi konuların araştırılması önerisi sundu.

CHP Grubu adına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi şunları söyledi:

“SORUMLU DAVRANMADIĞINIZ İÇİN CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Covid-19 pandemisinde iki senedir vatandaş bütün direncini tüketti. Siz ‘vakalar azaldı’ diyorsunuz ama her gün 250 canın ölümüne seyirci kalıyorsunuz yani her gün nice anneler, babalar, oğullar, kızlar toprağa veriliyor, her gün en az 6 otobüs dolusu insanımız yaşamını yitiriyor; bunların hepsi birer can. Şu bir gerçek ki: Yönetemiyorsunuz. ‘Devasa bina yaptık’ diye övünüyorsunuz ancak o şehir hastaneleri yetmiyor halkımıza nefes olmaya. Keşke sağlık kurumlarını yeni binalar yapıp inşaat rantı elde etmekten ibaret görmeseydiniz de vatandaşımıza bir nefes sıhhat verseydiniz.

Önemle vurgulamak isterim ki sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktan geçer. Siz bu yola yanlış başladınız, yanlış devam ettiniz. Siz unutmak istiyorsunuz ama biz tekrar hatırlatalım, pandeminin başlangıcında 5 maskeyi dağıtamadınız, ‘değişik ilaçlar deniyoruz’ dediniz, avuç avuç tesiri olmayan ilaçları vatandaşa içirdiniz. Ölümlerden ve vaka sayılarından tüm verileri halktan gizlediniz, aşı tedarikine geç kalıp etkili filyasyon yapmadınız. Biz ‘varyant analizine geç kaldınız’ dedikçe siz bilimi reddettiniz yani süreci kaosa sürüklediniz. Bakın, burada vatandaşın sağlığını, sağlık emekçisinin de emeğini önemsemeyen bir belge var. Buradan soruyorum: Bu pandemi sürecinde ülke yangın yeri iken Meclis Sağlık Komisyonu neden düzenli toplanmıyor?

Komisyon, bu sürede yalnızca iki kere toplanmış ve partimizin bu belgede toplantı çağrısı var ancak bu toplantı çağrısına ‘bakarız’ deniliyor ya da yanıt verilmiyor. Evet, sorumlu davranmadığınız için bu ülkedeki can kayıpları da artıyor.

BU VATANDAŞIN EVLATLARI TİCARETİNİZDEN DAHA MI DEĞERSİZ

Hızlı antijen kitleri... Geçen ay Sayın Bakan Varank, Almanya'da kullanılan ve en güvenilir sonuç veren beş antijen testinin iki tanesinin ülkemizde üretildiğini ve yurt dışına yollandığını belirtti. Gelin görün ki Bakanlık imzalı bu belge eğer yalan söylemiyorsa, Türkiye'de bu testler yasak anlamına geliyor. Ne gariptir ki hükûmet başka ülkelerin yaralarını sarmakla, yararına çalışmakla övünürken kendi insanının ölümlerini seyrediyor, kendi insanını yok sayıyor. Dünyanın kullandığı bu testleri ABD ücretsiz olarak dağıtmak için 1 milyar tane satın aldı, birçok Avrupa ülkesi de bunu yaptı ancak bizim Bakanlığımız ne yazık ki böyle bir alım yapmadı ve bu gördüğünüz belge üzerinden eczane satışına da izin vermedi, yasal yollardan testlere ulaşım imkânsız.

Siz, bu belgeyle ‘yasak’ diyorsunuz ama internetten erişiliyor, el altından satılıyor, parası olan kullanıyor, üstelik bu testlerin güvenliğini denetleyen de yok. Şu soruya cevap arıyorum: Aşılamanın yetersiz olduğu bu süreçte üretip yurttaşına yolladığınız bu testleri yurttaşlarımız için neden kullanmıyorsunuz? Biz, sesimizi sağır sultana duyurduk ama sizlere duyuramadık. Ürünü sattığınız ülkeler bu testleri evlere ücretsiz yollarken, o ülkelerde öğrenciler bu testleri hafta iki kere yaparken bizim evlatlarımız bu teste layık görülmedi.

Anlaşılan o ki Sağlık Bakanlığı bu anlamda da tekrar bir fırsatı kaçırıyor. 2022 Türkiye'sinde bu tabloya baktığımda ünlü markaların ayakkabılarını üretmek zorunda olan ancak o ayakkabıları giyemeyen Bangladeşli, Kamboçyalı çocuk işçiler geliyor aklıma. Gerçekten bu vatanın evlatları, ticaretinizden daha mı değersiz, daha mı önemsiz?

SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ BU TESTLERİ ÜCRETSİZ SUNMAKTIR

Yeni varyant hızla yayılırken, PCR testi yapmak bu kadar zorlaşmışken, test yapılan merkezlerin önünde kuyruklar sıra sıra birikmişken, virüsü kapmamak mümkün değilken neden hâlâ kendi ürettiğimiz kitleri kullanmıyoruz? Umarım halkımız adına bu sorulara bir cevap verirsiniz. Oysa her gün delik deşik ettiğiniz Anayasa'mız bizim bir sosyal devlet olduğumuzu ifade ediyor. Sosyal devletin görevi de bu testleri halka ücretsiz sunmaktır. Sizlere göre ekonomide kriz yok, kaynak bol ya, eğer iddianızın arkasındaysanız bu test kitlerini hükûmet olarak acilen temin edip kullanmalısınız. Okullarda, kamu kurumlarında, havaalanlarında, tren garlarında, otobüs terminallerinde çalışanları, AVM'de çalışanları, kalabalık fabrikalarda çalışanları periyodik olarak test etmelisiniz çünkü vakaları ve ölümleri engellemenin tek yolu bu.

ALMADIĞINIZ ÖNLEMLERLE BU ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ

Halkımızın sağlığına para harcamak yerine ranta, garantili yollara, köprülere, havaalanlarına ödeme yapmayı tercih ediyorsunuz ancak almadığınız önlemlerle, bilimsellikten uzaklaştığınız sürece zaten bu ölümlerin önüne geçemeyiz. Bu yanlıştan dönün, bilimin rehberliğinde artık bu kitleri vatandaşımıza, halkımıza üretin ve iletin. Bu ürettiğiniz hızlı testleri halkımıza ulaştırmak adına bir komisyon kurulmasını istiyorum ve son olarak da sözümü kısa keserek hatırlatmak istiyorum ki ulusların sağlığı zenginliklerinden daha kıymetlidir. Bunu unutmayalım.”

CHP’nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.