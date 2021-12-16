CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: 'Türkiye 51 yıl geriledi! 1 dolar 15 Türk Lirası oldu'

Döviz kurundaki yükselmeye ilişkin konuşan CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, "Türk parasının da değerinin güneş görmüş kar gibi eridiğini" belirterek hükümete tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 15:05
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: 'Türkiye 51 yıl geriledi! 1 dolar 15 Türk Lirası oldu'
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde değer kaybına uğradı. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete yüksek oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu. 

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek, döviz kurunda yaşanan yükselme sonucu Türkiye’nin 51 yıl gerilediğini söyledi. 

"GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ..."

10 Ağustos 1970 tarihinde 1 Doların 15 Türk Lirası olduğunu gösteren Milliyet gazetesine ait manşeti gösteren Kasap, 2022 yılı bütçesinin yüzde 40 eridiği bir ortamda Türk parasının da değerinin güneş görmüş kar gibi eridiğini belirterek şöyle dedi:

“Türkiye 51 yıl geriledi! Şu anda 1 dolar 15 Türk Lirası! Bu ucube sistemin bizi getirdiği yer burası. Milletimiz her saniye bu yönetim yüzünden fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye Savruluyor. Bu buhrandan çıkmak için Türkiye’nin acilen erken seçime gitmesi gerekiyor.”


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