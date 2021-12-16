CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: 'Türkiye 51 yıl geriledi! 1 dolar 15 Türk Lirası oldu'

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde değer kaybına uğradı. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete yüksek oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek, döviz kurunda yaşanan yükselme sonucu Türkiye’nin 51 yıl gerilediğini söyledi.

"GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ..."

10 Ağustos 1970 tarihinde 1 Doların 15 Türk Lirası olduğunu gösteren Milliyet gazetesine ait manşeti gösteren Kasap, 2022 yılı bütçesinin yüzde 40 eridiği bir ortamda Türk parasının da değerinin güneş görmüş kar gibi eridiğini belirterek şöyle dedi: