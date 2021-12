CHP ve DP liderlerinin görüşmesinde seçim konusunda uzlaşmaya varıldı

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Türkiye’deki ekonomik gidişat üzerine görüş alışverişinde bulunan iki liderin “erken değil, hemen seçimde uzlaştığı” belirtildi.

İki liderin görüşmesinin ana gündem maddelerini seçim, döviz kurlarındaki artış ve ekonomik gelişmeler oluştururken Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik ise bir değerlendirmede bulunulmadı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, görüşmede DP lideri Uysal, döviz kurlarındaki artışı, “Bu iktidar artık Türkiye’yi yönetemiyor. Yönetemeyen bu iktidarın bir an evvel erken seçime değil, hemen seçime gitmesi gerekir. Her günün maliyeti millete pahalıya patlamaktadır. ‘Dış güçler’ deyip ‘nas’a göre ‘faiz haram’ diyen, gece yarısı yaptığı konuşmalarla dolar kurunu artırıyor. Acaba dolar ticareti mi yapılıyor? Kendileri satıp kendileri alıyorlar” sözleriyle değerlendirdi. Uysal’ın, “erken seçim” görüşüne katıldığını belirten Kılıçdaroğlu da “Bir an önce seçime gitmeliyiz. Acaba ülkeyi fakirleştirerek, yoksullaştırarak batırmaya mı çalışıyorlar? Artık endişe ediyoruz” karşılığını verdi.

"KİMSE ANLAMADI"

İki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün İlim Yayma Ödülleri’nde yaptığı açıklamadaki “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim” şeklindeki sözlerinin “kimse tarafından anlaşılmadığından” da söz etti. Uysal’ın bu konuşma üzerine Kılıçdaroğlu’na, “Merkez Bankası zaten faiz indirimi yaptı. Buna rağmen hâlâ faiz indirimi yapacağını ifade ediyor. Doların yükselişini görmüyor” dediği kaydedildi.

"DEVRİ SABIK YARATACAĞIZ"

Görüşmede ayrıca Uysal’ın, “Biz geçmişin hesabını soracağız. Hukuk önünde ve siyasi anlamda yapılan bütün haksızlıkların, yolsuzlukların, hırsızlıkların hesabı sorulacak. AKP, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yılına devr-i sabık yarattı, biz de onlara devr-i sabık yaratacağız. AKP, yaptığı yolsuzlukların, hırsızlıkların hesabını siyasi zeminde devri sabık ile ödeyecektir” dediği de öğrenildi. Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu’nun Uysal’a, “Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış. Akli melekeleri yerinde mi, onda da ciddi endişelerim var” karşılığını verdiği ifade edildi.

İki lider görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bu sorunların bir şekilde aşılması gerektiğini, sorunları çözecek ve aşacak olanın da siyasi partiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, çünkü Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını” kaydetti. TÜSİAD’ın açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’a yönelik “Bizimle mücadele edemezsiniz” sözlerine ilişkin de “Demokrasinin ‘D’sinden haberi yok” diyen Kılıçdaroğlu, üretim yapanların en büyük derdinin “önlerini görememek ve nasıl karar alacağını bilememek olduğunu” söyledi. Kılıçdaroğlu, “Beyefendi Saray’da olduğu için, Saray’ın dışını görmediği için, üretim ile olan bağlar koptuğu için, sadece ve sadece Saray’ı ve çevresini gördüğü için dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri izleyemiyor ve bilmiyor. Kendisini aslında uyarıyorlar, ‘Yapmayın böyle, bu yanlıştır’ diye. ‘Ekonomi biliminin gereğini yapın’ diyorlar. Bilime vurgu yapmak bile rahatsız ediyor onu. Akıl alacak şey değil. Devlet akılla, bilgiyle yönetilir. Ona şunu söyleyeyim: Sevgili Peygamberimizin ne güzel sözü var: ‘İlim Çin’de bile olsa gidin öğrenin.’ Sana bilim vurgusu yapılıyor, sen karşı çıkıyorsun. Ahlak vurgusu yapılıyor, ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar” diye konuştu.

DP lideri Gültekin Uysal da “‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ kitabından uyarlanmış bir tiyatro oynanıyor” dedi.