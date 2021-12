CHP'li Bulut anlattı: Hayat '5'li çete'ye güzel

16 Aralık 2021 Perşembe, 13:13

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomik kriz, enflasyon ve döviz kurundaki önlenemez yükselişle birlikte asgari ücretin, açlık sınırının çok altında kaldığını kaydetti.

Bulut, “Vatandaşın alım gücü azaldı; işsizlik, yoksulluk, ödenemeyen borçlar arttı. Her gün yeni bir zam haberine uyanıyoruz. Fiyatı artmayan tek bir ürün yok. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor; iğneden ipliğe her şeye zam geliyor; maaşlar her dakika her saniye eriyor. Sene başında 384 dolar olan asgari ücret artan döviz kurları nedeniyle 193 dolara kadar düştü. Neredeyse yarı yarıya erimiş durumda” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANELERİNE 21.5 MİLYAR TL

Yap İşlet Devret Modeli ile döviz kuru üzerinden, iktidarla sözleşme imzalayan "5’li çete"nin krizin kazananı olduğunu söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

“Yap İşlet Devret Modeli ile Hazine garantili projeler yapan müteahhitler servetine servet kattı. Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan şehir hastanelerine 2022 yılı bütçesinden yaklaşık 21.5 milyar TL ödenecek. Sağlık Bakanlığı bütçesinden “Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler” başlığı altında 7 milyar 473 milyon TL; “Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli” başlığı altında da 14 milyar 91 milyon 904 bin TL ödenecek.

Vatandaş geçmese bile geçiş garantisi verilen yollar, köprüler, uçmasa bile yolcu garantisi verilen havaalanları için bu yıl bütçeden 20 milyar 378 milyon TL ödenecek. Geçiş garantili yol, köprü ve havaalanları ile hastaneler için 2022 bütçesinden ayrılan para toplam 42,5 milyar TL. 2023 ve 2024 yıllarında öngörülen rakamlar da devasa boyutta. Bütçe, TBMM’ye sunulurken dolar kuru 9 lira 36 kuruştu. 2021 için ortalama dolar kuru tahmini 8 lira 30 kuruş; 2022 için ortalama dolar kur tahmini de 9 lira 27 kuruştu. Şu anda dolar kuru 14 lira 70 kuruş. Bütçe, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmeden kadük oldu. Bu bütçe ödenekleriyle yılı tamamlamak mümkün olmadığından ek bütçe çıkarılması gerekiyor. Ek bütçe kalemlerinde 5’li çeteye aktarılan paraların döviz kuruna bağlı olarak daha da artacağını göreceğiz. Yani dolar kuru arttıkça fatura daha da kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak.

Vatandaş evine ekmek götüremezken, halkın vergileri iliğimizi sömüren Yap İşlet Devret Modeli ile yapılan köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine akıtılıyor. 25 yıl boyunca halkın vergileri yandaşların ceplerine hortumlanıyor. Her yıl artan bütçe açıkları, bütçedeki faiz ödemelerinin yükü de vatandaşın sırtına yükleniyor. ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmıyor’ denilen garantili yol ve hastanelerin sözleşmeleri TBMM’ye ticari sır gerekçesiyle açıklanmıyor.”