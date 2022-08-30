CHP’li Serter: Kurtuluş Savaşı’nı unutanlara her daim hatırlatacağız
İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajda, “On binlerce insanımızı kaybettiğimiz Çanakkale’yi, yine binlerce şehit verdiğimiz, gazilerimizin olduğu Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı, Erzurum Kongresi’ni unutmuyoruz. Unutanlara da her daim hatırlatacağımızı söylemek istiyoruz” dedi.
İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Serter şu ifadeleri kullandı:
“100 yıl önce 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos’ta Büyük bir Zaferle sonuçlandı. 26 Ağustos’ta Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’da günler süren mücadelede binlerce insanımızı kaybettik.Bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin her adımı büyük zorluklarla atıldı, tam bir bağımsızlık destanı yazıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin bir Milletvekili olarak bugün, bu gerçeği bir kez daha hatırlayarak vatanımızın bütünlüğünü her zamankinden daha fazla koruyoruz. On binlerce insanımızı kaybettiğimiz Çanakkale’yi, yine binlerce şehit verdiğimiz, gazilerimizin olduğu Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı, Erzurum Kongresi’ni unutmuyoruz. Unutanlara da her daim hatırlatacağımızı söylemek istiyoruz. Atatürk’ün ilke ve devrimlerini ve onun ruhunu yaşatanlar olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı her zaman olduğu gibi hak ettiği coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
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