İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, kavga ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
10 Mayıs 2022 Salı, 11:17

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmirde-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1i-agir-2-yarali-1934421

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