Çorum’da takla atan kamyonetteki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çorum’da lastiğinin patlaması nedeniyle takla atan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Çorum’da Salih Mızrak (30) idaresindeki plakalı kamyonet, Çorum-Ankara Karayolu Sazdeğirmeni mevkisinde arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Kadir Aybayar, İsmail Sayar, Ramazan Uysal ve Mahmut Öztürk yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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