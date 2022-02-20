Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik.
  • İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.
  • FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum.
  • Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
  • Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik.
  • Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor.
  • 250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.
  • Koronavirüs aşısı hibesi için gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim.


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