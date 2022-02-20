Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, tören sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik.
- İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.
- FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum.
- Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
- Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik.
- Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor.
- 250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.
- Koronavirüs aşısı hibesi için gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim.
İlgili Haberler
- Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan seçim tahmini: 'Erdoğan, bir toparlanma başlatamazsa, seçim kazanamaz'
- Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye sert tepki: 'Altılı masayı hafife almaya çalıştılar, uzlaşma zeminini bozmaya gayret ettiler'
- Son Dakika: Erdoğan'ın doğum gününde açılacaktı: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 'yine' değişti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Çin'den 'ay üssü' hedefi
- Netflix'in en iyi uluslararası yapımları
- Kaliforniya 1984'ten bu yana en kurak Ocak ayını yaşadı
- Çin'in mobil oyun pazarında Ocak ayında gelirler arttı
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...