Cumhurbaşkanlığı'nın 'Örnek alın' dediği bakanlık belli oldu

22 Mayıs 2022 Pazar, 10:48

Ticaret Bakanlığı, pandemi süresince eğitim faaliyetlerini elektronik ortama taşıyarak, kendi imkanları ile oluşturduğu eğitim içeriklerini uzaktan eğitim yaklaşımına uyarladı. Yüz yüze eğitim ile büyük farklılıklar barındıran uzaktan eğitim içerikleri, tasarruf tedbirleri çerçevesinde geliştirilerek kurum personelinin hizmetine sunuldu. Bakanlık, bu kapsamda 2021 yılı içerisinde tüm personelinin yüzde 93'üne ulaştı.

İNTERAKTİF EĞİTİM MODÜLLERİ

2021 yılında kullanılmaya başlanan interaktif eğitim modülleri ile personel, içeriklerle etkileşimde bulunma olanağına kavuştu. Bu sayede öğrenme düzeyinin artırılması hedeflendi. Uluslararası bir e-öğrenme standardı olan ve 'SCORM' adı verilen interaktif içerikler, Ticaret Bakanlığı personelinin kendi imkanları kullanılarak üretildi. Şimdiye kadar 250’den fazla etkileşimli SCORM modülleri ile 650'nin üzerinde video eğitimi hazırlandı. 2020 yılında kişi başı gerçekleşen ortalama eğitim saati 9,3 iken bu rakam 2021 yılında 11,3 saate yükseltilerek iki yıl içerisinde 250 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: 'İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, dışardan hizmet satın almadan ve kendi imkanlarıyla eğitim içeriği üreten Ticaret Bakanlığı'nı 'örnek bakanlık' seçti. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın faaliyet alanları ve yapılan eğitimlerle ilgili bir tanıtım videosu hazırlandı.

Video, İyi Uygulama Örneği olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı web Portalı’nda yayınlanarak 'https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tüm kamu kurumlarının erişimine açıldı.