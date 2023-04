Cumhuriyet, İstanbul'daki ucuz et kuyruğuna giren yurttaşlarla konuştu: Hayat pahalı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.04.2023 - 03:06

Bugün bayram... Ancak AKP’nin yarattığı ekonomik krizde kimsenin ne tadı ne de tuzu kaldı. Çarşı, pazar boş... Bayram sofraları kurulacak ancak kıymanın kilosu 300 TL’yi geçti. Düşük ve orta gelirli kırmızı ete muhtaç oldu. Mecburen kasaba göre eti daha uyguna satan Et ve Süt Kurumu’nun şubeleri önünde gün doğmadan sıraya girdi.

İstanbul’da sadece Beylikdüzü’nde bulunan Et ve Süt Kurumu’nda da arife sabahında metrelerce kuyruk vardı. Saatlerce sıra bekleyen yurttaşlar yanlarına portatif sandalyeler almak zorunda kaldı. Geceden itibaren ucuz et almak isteyen yurttaşlarla birlikte kurumun önünde bekleyip konuştuk. Anlatılanlar ekonomik durumu gözler önüne serer nitelikte.

‘KARŞIDAN DA GELİYORLAR’

60 yaşında SSK emeklisi Davut Yılmaz, artan gıda fiyatlarına dikkat çekti. Uygun fiyata et satın alabilmek için saat 5’te sıraya girdiğini belirten Yılmaz şöyle dedi:

“Benim evim yakın, Beylikdüzü’nden geliyorum. İstanbul’da tek Et ve Süt Kurumu burası olduğu için insanlar karşı yakadan dahi buraya geliyor. Sahuru yaptım erken saatlerde buraya geldim. Her üründen 1 kilo alabiliyoruz. Her şeyin fiyatı arttı, yetişmekte güçlük çekiyoruz. Burada dışarıda aldığımız fiyatın yarısında et alabiliyoruz. Dışarıda 350 TL olan eti biz burada 120 TL’ye alabiliyoruz. Bizi bu kuyruklara mahkûm edenler utansın.”

40 yaşındaki N.T ise Esenyurt’tan et alabilmek için Beylikdüzü’ne geldiğini ifade etti. Kasap ile Et ve Süt Kurumu’ndaki fiyat farkına dikkat çeken N.T., “Sabah 7’de geldik. Et fiyatları dışarıda çok pahalı. İnsanlar daha ucuza et alabilmek için burada sıraya giriyor. Bu kurum sadece Beylikdüzü’nde değil de farklı semtlerde de açılsa bu kadar sıra olmaz. Genç yaşlı herkes burada sıra bekliyor. Çünkü insanlarda para yok” ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki Serdar S. de saat 5’ten bu yana et sırasında beklediğini ifade etti.

‘ZAM BURAYA DA YANSIDI’

3 çocuk babası Serdar S., “Çocuklarım öğrenci. Hayat pahalı. Et fiyatları dışarıya göre uygun olduğu için buraya geliyorum. Ayda bir kez çocuklarıma et yediriyorum. Benim evim yakın ancak sırada tanıştığım insanlar oluyor. Buraya Bağcılar’dan Silivri’den et alabilmek için gelen insanlar var. Dışarıdaki et fiyatları uçmuş durumda. Buradaki et fiyatlarına da zam geldi. Ramazandan önce 90 TL’ye et aldığım eti şimdi 120 TL’ye alıyorum. Ancak et fiyatları marketlerde ve kasaplarda bunun iki katı. O yüzden buradan alıyorum. Bugün de bayramda misafirlere et ikram edebilmek için buraya geldim” dedi.