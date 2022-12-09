Darp izlerine rastlandı: Baran'ın cesedi yol kenarında bulundu
Adana’nın Yüreğir ilçesinde Baran Tunç’un (20), yol kenarında, darp izleri tespit edilen cansız bedeni bulundu. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde 8 Aralık gecesi yürüyenler, yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SOPAYLA VURULMUŞ
Cansız bedenin, Baran Tunç’a ait olduğu tespit edildi. Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde oturduğu saptanan Tunç’un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tunç’un dövüldüğü, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopayla vurulduğu saptandı.
Otopsinin ardından yakınlarınca alınan Baran Tunç’un cenazesi, toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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