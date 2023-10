Definecilerin tahrip ettiği yerde 'insan kemikleri' çıktı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:23

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:23

Mut’un Çömelek Mahallesi sınırlarında yer alan Bizans dönemine ait ev şeklindeki kaya yapıtlar dikkat çekiyor. Ancak defineciler bu kez tarihi evlerin önündeki yerleri hedef aldı.

Kaçak kazı yapılan yerlerde toplu gömüldüğü iddia edilen insan kemiklerinin de zarar gördüğü belirlendi. Bölgede yapılan kaçak kazılarla ilgili jandarma ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.

Bölgenin koruma altına alınmasını ve kültür değeri taşıyan her eserin yeniden tarihe kazandırılmasını isteyen Çömelek Mahalle Muhtarı Ruhan Yiğit, "İlçemize 50 kilometre uzaklıkta, köy merkezimize ise 10 kilometre uzaklıkta Göğden yaylamızın Kapız mevkinde, kaya mezarlarının kaya oyuntuları bulunmakta. Burayı yıllar önce köyümüzde şenlikler yaparken gezgincilerimiz devamlı gezip görüyorlardı" dedi.

"HER GELDİĞİMİZDE DEĞİŞİK KEMİKLER GÖRÜNÜYOR"

Yiğit, "Şu anda antika ve hazine arayan insanların istilasına uğramış vaziyette. Defineciler gelip kazıyorlar. Kazıda kemikler çıkmaktadır. Bundan yaklaşık 1 yıl önce buraya jandarma ekiplerimiz ve Müze Müdürlüğü görevlileri gelerek incelemede bulundular. Ama şu an hiçbir şey yapılmıyor. Çalışma durmuş vaziyette. Her gün defineciler kazmaya devam ediyorlar. Her geldiğimizde değişik kemikler görünüyor. Buraya gelen gezginlerimiz, doğa severlerimiz bizi arayarak bu sorunun giderilmesini istiyorlar" dedi.

"KAZILAN YERİN TOPLU MEZAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

İlgililerin buraya gelerek çıkan kemikleri araştırıp, gereğince inceleme yaptıktan sonra bölgenin koruma altına alınmasını isteyen Yiğit, "Burasının çok uzun yıllar önce Taşkale bağlantısı olduğunu düşünmekteyiz. Daha ayrıntılı inceleme yapılırsa gün ışığına çıkacağını düşünüyorum. Duyduklarımıza göre buranın Bizanslılar tarafından kullanıldığı bilgisi var. Eskiden ev olarak, tahıl ambarı olarak kullanılmış. Şu anda bile içerisinde samanlar bulunmaktadır. Kazılan yerin toplu mezar olduğunu düşünüyoruz. Devamlı toprağın altında antikacıların kazması devam ediyor. Bizden sonraki nesle bu tarihi yapıları bırakalım" diye konuştu.