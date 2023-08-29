Demir çubukla saldırdı: Aracın camını yumruklayarak kırdı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:30

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı demir çubukla, kavga ettiği kişiye saldırdı.

Kavgayı çevredekiler araya girerek ayırdı. Kavgaya karışanlardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Gaziosmanpaşa TEM otoyolu mevkiinde bulunan yeşil alanda 3 genç, tartıştıkları kişiyi darbetti. Görüntülerde, yerde yatan bir adam ve olay yerinde bulunan gençlerden birinin yanına gelmesi görülüyor.

Yerde yatan adamı kontrol ettikten sonra arkadaşlarının yanına geri dönen şüpheli, kendisini görüntüleyeni de el hareketleriyle tehdit etti. Görüntülendiklerini fark eden şüpheliler yüzlerini gizlemeye çalışarak olay yerinden ayrıldı.