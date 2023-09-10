Denizde kaybolmuştu... 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sinop'ta akıntıya kapılıp denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı (16) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.
İstanbul'dan Sinop'a tatile gelip Akliman Sahili'nde çadır kuran Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül'de saat 13.00 sıralarında serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra baba ile oğlu akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken Ahmet Yusuf Mar bulunamadı.
BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.
Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun'dan gelen dalgıçlar, Ahmet Yusuf Mar'ı bulmak için çalışma başlattı ancak şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.
SİNOP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Sinop Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada 90 personelin dron desteği ile havadan, karadan ve denizden çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
Çalışmalarda, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin görev aldığı hatırlatıldı.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan da görevli bir helikopterin çalışmalara destek verdiği belirtildi.
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