Deprem mi oldu? 13 Aralık'ta nerede deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Aralık'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Peki, deprem mi oldu? 13 Aralık'ta nerede deprem oldu?

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 11:36
Deprem mi oldu? 13 Aralık'ta nerede deprem oldu?
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Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 13 Aralık 2022 Salı günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

13 ARALIK'TA NEREDE DEPREM OLDU?

13 Aralık'ta hissedilen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

09:30:26  -.-  1.2  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      

09:09:02  -.-  1.7  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

08:39:32  -.-  3.9  3.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:38:10  -.-  2.6  -.-   GECIMLI-MUT (MERSIN)                              

07:56:07  -.-  1.4  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       

07:49:43  -.-  1.5  -.-   INLICE-MERAM (KONYA)                              

07:14:23  -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           

07:08:18  -.-  1.3  -.-   H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)                

06:58:32  -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

06:36:49  -.-  1.8  -.-   CAT-SINCIK (ADIYAMAN)                             

06:21:17  -.-  4.7  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      

06:02:19  -.-  1.9  -.-   MOLLAHASAN-GOLE (ARDAHAN)                         

05:31:08  -.-  3.4  3.2   KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

05:28:53  -.-  2.7  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                              

05:00:58  -.-  1.4  -.-   YAYLA-VARTO (MUS)                                 

04:52:10  -.-  1.8  -.-   SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY)                          

03:47:39  -.-  1.8  -.-   LALOGLU-(CORUM)                                   

03:42:45  -.-  2.4  -.-   LALOGLU-(CORUM)                                   

03:33:28  -.-  1.3  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

02:37:47  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

02:16:14  -.-  1.8  -.-   OCAKLI-(VAN)                                      

02:13:36  -.-  1.0  -.-   LADIK (SAMSUN)                                    

02:04:53  -.-  1.8  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

01:34:45  -.-  1.2  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         

00:54:51  -.-  1.3  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 



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