Deprem mi oldu? 8 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 8 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:16

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ekim'de meydana gelen depremler...

8 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.08 08:13:34  39.5292   40.6218        5.0      -.-  2.7  -.-   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          

2024.10.08 07:14:57  39.5220   40.6068        5.0      -.-  3.5  3.6   YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)                          

2024.10.08 04:24:26  36.9207   27.5410        2.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.10.08 03:57:39  35.1198   26.7482        8.1      -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.10.08 03:46:40  40.7723   28.8727       11.5      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2024.10.08 02:28:47  38.2145   38.6882        1.1      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        

2024.10.08 00:45:41  38.3967   39.0503        5.0      -.-  2.2  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.10.08 00:40:27  37.5122   37.1610        5.4      -.-  2.4  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)     


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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