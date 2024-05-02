Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın: 1 yaralı
Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında 1 kişi yaralandı.
Dersan Koop Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde iddiaya göre kimyasal bir maddenin patlamasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.
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