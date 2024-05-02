Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın: 1 yaralı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:22

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:43

Dersan Koop Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde iddiaya göre kimyasal bir maddenin patlamasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.