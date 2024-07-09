Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 14:01
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, dün gece saatlerinde Senirkent - Yalvaç yolu 44’ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.A idaresinde olan plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.(18), H.K.A. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


112 Acil haberleri Isparta haberleri

İlgili Haberler

Burdur’dan sonra benzer bir diyaliz skandalı da Isparta’da gündeme geldi

Burdur’dan sonra benzer bir diyaliz skandalı da Isparta’da gündeme geldi
Isparta'da üretiliyor, Avrupa'yı renklendiriyor

Isparta'da üretiliyor, Avrupa'yı renklendiriyor
17 yıl hapis cezasıyla aranan firari Isparta’da yakalandı

17 yıl hapis cezasıyla aranan firari Isparta’da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler