Diyarbakır’da 1 günlük eylem yasağı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 19:09

Diyarbakır Valiliği, yarın için kent genelinde eylem yasağı getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri-broşür dağıtma, afiş-pankart asma ve benzeri spor müsabakaları hariç, her türlü eylem için “11 Aralık’ta saat 00.00’dan 11 Aralık gecesi saat 23.59’a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İlimizin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan’ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle; açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri-broşür dağıtma, afiş-pankart asma ve benzeri spor müsabakaları hariç, her türlü eylem Jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 11 Aralık’ta saat 00.00’dan 11 Aralık gecesi saat 23.59’a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır.”