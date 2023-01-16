Diyarbakır'da hareketli dakikalar... Adliye yakınında 'yol ortasındaki araç' alarmı!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:47

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:48

Yenişehir ilçesinde Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde bulunan Diyarbakır Adliyesi’nin arka giriş kapısında, saat 11.00 sıralarında; yol ortasında duran 21 ABC 913 plakalı hafif ticari aracı görenler, durumu polise bildirdi.

BOMBA İMHA UZMANI EKİPLERİ ÇAĞRILDI

İhbarla olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı ekipler de bölgeye çağrıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı incelemede araç sürücüsünün Ender Tektaş (24) olduğu belirlendi.

Bomba arama köpeğiyle aracın çevresinde arama yapılırken, güvenlik şeridinin dışına gelen Ender Tektaş, aracın kendisine ait olduğunu belirtti. Yanına getirildiği aracı açtırılan Tektaş’ın el frenini çekmeyi unuttuğu ve bir süre sonra aracın kendiliğinde yolun ortasına geldiği ortaya çıktı.

2100 TL CEZA UYGULANDI

Araçta yapılan aramanın ardından yol trafiğe açılırken, Tektaş’a hatalı park ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 2 bin 100 TL para cezası kesildi.

Ender Tektaş, sabah Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasına geç kalmamak için acele ettiğini belirterek, “Mahkemeye geç kalıyordum. İşim acele olduğu için el frenini çekmeyi unuttum. Mahkemede yaklaşık 40 dakika kaldım. Dönünce polis arkadaşları gördüm, helikopterleri gördüm. Sonra 1200 lira park, 900 lira da muayene cezası yedim. Geç kalacaktım, o anki telaşla el frenini çekmeyi unuttum. Araç yol ortasına kadar ilerlemiş. Böyle bir olay yaşandı. Ne kadar aceleniz olursa olsun, bir daha kimse el frenini unutmasın. Benim başıma geldi, kimsenin başına gelmesin” dedi.