Doların düşmesi için evrene ‘enerji’ gönderdi: ‘Kış kış dolar, in dolar in’

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:06

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:15

Türk Lirası'nın büyük değer kayıplarına uğradığı dolar karşısında bir sokak röportajında önerilen "çözüm", sosyal medyada eğlence konusu oldu.

İlgili röportajda bir kişi, doların düşmesi için evrene ‘enerji’ gönderme yolunu seçiyor. Söz konusu kişi, kameraya dönerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Doların düşürülmesi ile ilgili bir araştırmam var. Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla doları bir haftaya kadar düşüreceğimize inanıyorum. Söz bir enerjidir. Bizlerde enerjilerimizi birleştireceğiz. İzleyenler benimle beraber tekrarlasınlar. Enerji enerji hoş geldin enerji, kış kış dolar, düş düş dolar, in dolar in, enerji enerji güle güle git enerji git. Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama biraz araştırıyorum Japon bilim adamları bu enerji ile ilgili çalışmaları da var. Benimle birlikte izleyenler tekrarlasın. Bir hafta sonra kısmet olursa tekrar görüşelim.”