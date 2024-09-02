Düğün kavgayla bitti! 'Resmi nikah yapılmadı' tartışması: 2’si bıçakla 8 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir düğünde resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2’si bıçakla diğerleri darpla 8 kişi yaralandı. Olayda damadın da hafif yaralandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 10:13
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İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi D-400 karayolu kenarında bulunan bir düğün salonunda gece 23.00 sıralarında damat M.S.P. ile gelin A.P.’nin düğün töreninin sonuna doğru resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Çıkan kavgada 2’si bıçakla 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 GÖZALTI

Polis olayla ilgili inceleme yaparken yaralılar da ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavga ile ilgili biri bıçağı kullandığı ileri sürülen şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan birinin de Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.


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