Durakta uyuyakalan yurttaşın parasını ve kolyesini çaldı

Adana’da bir kişi, durakta uyuyakalan yurttaşın 6 bin lirasını ve kolyesini çaldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Durakta uyuyakalan yurttaşın parasını ve kolyesini çaldı
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:23

Olay, 10 Eylül günü gece saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. (34) durakta uyuyakaldı.

İrfan D. (52) isimli şüpheli, Metin Y.’nin uyuduğunu görünce önce yanına yaklaşıp kontrol etti. Ardından tekrar Metin Y.’nin yanına gelen ve kimsenin olmadığını gören şüpheli, yurttaşın üzerindeki 6 bin TL ile boynundaki kolyeyi çalarak uzaklaştı.

O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre sonra uyanan Metin Y., soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İrfan D., evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye de bulundu.

"YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİM"

Emniyete götürülen İrfan D.’nin ifadesinde, “Rahatsızlanıp uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim” dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #hırsız #durak

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