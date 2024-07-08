Düştüğü traktörün altında kalan 3 yaşındaki İlyas öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek aracın altında kalan 3 yaşındaki İlyas Güzel, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:10
Düştüğü traktörün altında kalan 3 yaşındaki İlyas öldü
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Feci kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Babası A.G. yönetimindeki traktörde dengesini kaybeden İlyas Güzel, düştü. Traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde İlyas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlyas'ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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