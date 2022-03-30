Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

30 Mart 2022 Çarşamba, 17:27

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyündeki dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'i (26) hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.



Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Cenazeler öğleyin kılınan namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verilmişti.



