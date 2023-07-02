Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 06:47
Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Kıyık Caddesi üzerinde, önceki gün gece saatlerinde; A.Ö. yönetimindeki 22 AAR 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek E.K.'nin kullandığı 34 NS 6032 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  


EDirne kaza

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