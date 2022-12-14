İzmir'de korkutan deprem

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 17,34 kilometre olarak ölçüldü.