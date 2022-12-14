İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 17,34 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 14, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-14
Saat:18:28:51 TSİ
Enlem:38.106 N
Boylam:24.688 E
Derinlik:17.34 km
Detay:https://t.co/kCRV9nzXM9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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