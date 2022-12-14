İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:42
İzmir'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.28'de İzmir'in Çeşme ilçesine 138,23 kilometre uzaklıkta 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 17,34 kilometre olarak ölçüldü.


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