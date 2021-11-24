Ege’de 274 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında ise 25 kaçak göçmen ile şüpheli 3 kişi yakalandı.
İzmir’in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında ise 25 kaçak göçmen ile şüpheli 3 kişi yakalandı.
Çeşme ilçesinde 22-23 Kasım tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan 25 göçmen de yakalandı.
Çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Lastik botta mahsur kalan 62 göçmen, ekiplerin müdahalesi ile kıyıya çıkartıldı.
Ege’de devam eden göçmen hareketliliği kapsamında, Menderes ilçesi Özdere açıklarında mahsur kalan 28 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı.
Toplamda kurtarılan 274 göçmen ile kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan 25 göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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