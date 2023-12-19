Eğlence mekanı önünde 'ters bakma' kavgası: 1 ölü

İzmir'de bir eğlence mekanı önünde ters bakma kavgasının ardından başından silahla vurulan 23 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:44
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İzmir'in Bornova ilçesi Küçükpark yakınlarında bir eğlence mekanından çıkan Yiğit Yılmaz (23) ile H.C.A. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.C.A., silahla Yılmaz’ın başına ateş etti. Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

H.C.A.’nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Yiğit Yılmaz’ın kendisine bakması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürüldü. Olayın ertesi günü adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KURTARILAMADI

Öte yandan silah ile vurulması sonucu yaralanan Yiğit Yılmaz, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün yaşam mücadelesini kaybetti.


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