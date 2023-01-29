Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 175 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 175 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar, tipi ve sis, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.
Merkezde 10, ilçelerden Ağın'da 9, Alacakaya'da 2, Arıcak'ta 4, Baskil 2, Maden'de 14, Karakoçan'da 53, Keban'da 12, Kovancılar'da 5, Palu'da 15 ve Sivrice'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 4, ilçelerden Ağın'da 1, Maden'de 8, Keban'da 3, Kovancılar'da 10 ve Palu'da 15 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kapalı 105 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 1 belde, 20 köy ve 8 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.
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